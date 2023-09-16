Таня Гончаренко .16 сентября, 2023 3

Повернення до магічного світу "Бітлджусу" після 35-річної перерви, стало дуже емоційним для Тіма Бертона. В довгоочікованому продовженні режисер знову об`єднав талановитий акторський склад оригінального фільму.

В другій частині фільму, фанатів порадує повернення головних зірок - Майкла Кітона, Вайнони Райдер та Кетрін О'Хара. А також, до стрічки приєднається нова муза режисера - Дженна Ортега, яка зіграла головну роль в популярному серіалі "Венздей".

"Працювати з цими людьми знову і бачити їх усіх було для мене дуже емоційним. Знову повернутися до старих технік. Це як повернення до тих добрих старих часів" - нещодавно поділився Бертон у своєму інтерв`ю.

Режисер відмитів, що ніколи не розумів успіху першого фільму, назвавши його "однією з прекрасних таємниць життя". Так, як оригінальний фільм 1988 року, був критичним, але при цьому мав приголомшливий успіх. А головний персонаж став спражнім героем анімаційних серіалів та відеоігор.

Не дивлячись на те, що зйомки фільму були тимчасово призупинені по причині страйку SAG-AFTRA, прем`єра фільму очікується у вересні 2024 року.

Джерело: Movieweb