sonyazhytkova .21 марта, 2024 7

Перші кадри у трейлері - це унікальне відображення роботи славної пілотажної ескадри ВМС США зсередини.

Студія Amazon MGM Studios представила трейлер та оголосила дату прем'єри документального фільму "Сині Ангели", який розкриває внутрішні аспекти роботи ескадри пілотажу ВМС США.

Режисер Пол Краудер демонструє шлях до становлення Синім Ангелом - від відбору до важкої тренувальної програми.

Стрічка була знята за допомогою камер Imax, що дозволило створити унікальні повітряні кадри з захоплюючими пілотажними трюками. У трейлері ви зможете побачити, як літаки Super Hornets літають на неймовірно мінімальній відстані один від одного.

"В моменти першого зльоту", - відзначає один з пілотів у перших кадрах, - "необхідно натиснути кнопку 'Я Вірю'."

Джерело: Deadline