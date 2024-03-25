sonyazhytkova .25 марта, 2024 2

Зірка фільмів "Логово злодіїв" та "Американське насильство", увійшов до складу акторського складу разом із Жуліаною Лоуренсао (з "Вале дос Ескейсідос") та Даніелем Волпі в новому фільмі "Справа вибору". Стрічка розпочала зйомки у місті Флоріанополіс, Бразилія, яке стало головним місцем подій.

Компанія виробництва Одіна Лаймана, Odin's Forge Entertainment, спільно з Ocotea Filmes під керівництвом Андерсона Дреша знімає цей фільм. Режисер Фабіо Кабрал, а проєкт підтримується мото компанією Royal Enfield.

У стрічці розкривається історія Андреї, яка опинилася у складних стосунках з Педро, коварним та безжалісним чоловіком. Відкривши для себе мото спорт, вона розпочинає процес трансформації свого життя, знаходячи підтримку у Майкла, який втілює справжню сутність свободи та товариства. Разом вони вирушають у подорож, сповнену викликів, відкриттів та пошуку автентичного і пристрасного життя.

Це вже другий проєкт Лаймана в Бразилії. Першим була серія "Американа" від Disney Latin America. Зйомки відбувалися у Сан-Паулу, і прем'єра на Disney+ запланована на цей рік. Ця детективна драма розповідає історію конфедератів, що переїхали до Бразилії після громадянської війни. Серіал став, за чутками, найбільшою телевізійною продукцією в історії країни. Два сезони по шість епізодів були замовлені перед запланованою датою виходу цього року.

Джерело: Deadline