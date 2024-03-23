sonyazhytkova .23 марта, 2024 2

"Сімс", одна з найбільш визначних у світі комп'ютерних ігор, готується до великого екрану. Кейт Херрон, відома своєю роботою над першим сезоном серіалу Marvel, приєднується до проєкту, який цього тижня викликав зацікавленість студій і стрімінгових платформ.

Компанія LuckyChap, яку очолюють Марго Роббі, Том Екерлі, Джозі МакНамара і Софія Керр, і яка все ще насолоджується успіхом з Barbie, буде виробляти фільм разом з Роєм Лі і Мірі Юн з Vertigo Entertainment. Також у творчій та виробничій ролі буде задіяна компанія Electronic Arts, яка випустила гру.

"Сімс" - це відомий комп'ютерний симулятор життя, де гравці керують аватаром з різноманітними характеристиками та взаєминами. Вони виконують щоденні обов'язки, такі як готування їжі і декорування оселі, спираючись на цілі та мрії персонажів, які можуть розширювати свою сім'ю в процесі гри.

Після випуску першої гри у 2000 році світ франшизи "Сімс" значно розширився завдяки продовженням та додатковим пакетам. Тепер він охоплює безліч налаштувань і можливостей, таких як відпустки, шоу-бізнес, побачення, життя в середній школі, а також володіння магією та статусом вампірів. В асортименті персонажів представлені різні сім'ї, серед яких особливо відомі Готи та Ландграаби.

На певному рівні "Сімс" подібний до Barbie. У грі немає чіткого сюжету, дозволяючи персонажам вести своє життя, контрольоване гравцями. Barbie, як іграшка, також не має заздалегідь визначеного сюжету, але надає можливість гравцям експериментувати з різними кар'єрними шляхами. Режисер Лі, який цього тижня привіз у кінотеатри хоррор фільм "Ніч з Дияволом", раніше успішно працював над складними IP, такими як фільми про Лего, які зібрали сотні мільйонів у касах кінотеатрів.

Херрон відзначилася тим, що у своїй роботі над "Локі" вона вдалим чином використовувала матеріал, який порушує стереотипи, з великою кількістю часових ліній і світів, що призвело до того, що цей серіал став найбільш перегляданим шоу Marvel на Disney+.

Джерело: Нollywoodreporter