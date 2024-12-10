sonyazhytkova .10 декабря, 2024 9

Зйомки наступної частини постапокаліптичної серії вже розпочалися, і актор, чий персонаж став справжнім улюбленцем глядачів, зізнався, що відчуває хвилювання перед поверненням до ролі, особливо через складний процес макіяжу.

В інтерв'ю для EW Уолтон Гоггінс, який зіграв Купера Говарда (Гуля), зізнався, що боїться знову потрапити в грим, порівнюючи цей процес з батьківством: "Це як запитати, чому люди вирішують мати другу дитину — адже вони забувають, як важко було з першою!".

Зйомки вже активно ведуться, а до основного складу акторів приєднався Маколей Калкін, який зіграє "геніального божевільного персонажа". Водночас Ела Пурнелл повернеться до ролі Люсі Маклін.

Гоггінс, опублікувавши фото в кріслі для гриму, поділився емоціями: "Повернувся в гру... #Deux. Чорт забирай, це неймовірне відчуття — знову носити цей грим. Я роблю це заради любові до гри".

"Fallout", заснований на культовій відеоігровій серії, занурює глядачів у постапокаліптичний Лос-Анджелес, що лежить у руїнах після ядерної війни. Серіал слідує за жителем бункера, який уперше ступає на поверхню в знищеному світі.

До другого сезону повертаються актори Аарон Мотен, Кайл МакЛахлан, Моїсес Аріас, Сарата Чоудхурі, Франсіс Тернер та Леслі Уггемс. Нові серії продовжать розгортати сюжетні лінії, залишені в першому сезоні, і дають відповіді на питання, які залишилися без розв'язки.

Дата прем'єри другого сезону на Prime Video поки що не оголошена.

Джерело: Gamesradar