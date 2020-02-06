Анастасия Лях .6 февраля, 2020 5

На фото: Кирк Дуглас вместе с сыном Майклом Дугласом

В возрасте 103 лет скончался голливудский актер Кирк Дуглас, отец Майкла Дугласа, звезда пеплума «Спартак», один из последних динозавров золотой эры, сообщает The Hollywood Reporter.

О кончине отца Майкл Дуглас написал на своей странице в Инстаграме, отметив, что мир потерял легендарного актера, гуманиста, филантропа, а семья лишилась любимого отца, мужа, тестя, дедушки и прадедушки.

За свою многолетнюю карьеру Кирк Дуглас снялся также в таких картинах, как «Путь на Запад», «Тропы славы», «Викинги», «Жажда жизни», «Злые и красивые», «20 000 лье под водой», «Одинокие отважны» и многих-многих других.

Пожилой артист уже давно перестал играть, но до конца жизни занимался благотворительностью.