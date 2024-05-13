sonyazhytkova .13 мая, 2024 14

Актор, який грає роль хитрого керівника Тома Вамбсгемса в драмі HBO від Джессі Армстронга, вже двічі ставав лауреатом BAFTA TV Awards: спочатку за свою роботу в "Succession" у 2022 році, а також за участь у "Criminal Justice" у 2010 році.

Він конкурував з такими акторами, як Джек Лоуден за "Slow Horses" на Apple TV+, Салім Дау за "The Crown", Аміт Ша за "Happy Valley" і Іанна Хардвіка за "The Sixth Commandment".

Макфадьєн був відсутній у залі під час вручення нагород, але все одно отримав бурхливі оплески. За цю роль він вже отримав нагороди Primetime Emmy, Screen Actors Guild, Golden Globes and Critic Choice awards. Останній сезон, у якому був несподіваний розвиток подій для Вамбсгемса в кінці, вийшов минулого року і відзначився кар'єрними вершинами для Макфадьєна, Сари Снук, Кірена Калкіна, Джеремі Стронга, Алана Рака і Браяна Кокса.

Церемонія нагородження відбулася 12 травня у Лондоні в Royal Festival Hall. Ведучими виступали Ромеш Ранганатан і Роб Бекетт, а також присутні були десятки найвідоміших зірок Великобританії.

Джерело: Deadline