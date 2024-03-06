sonyazhytkova .6 марта, 2024 15

Протягом першого повного тижня на платформі, з 26 лютого по 3 березня, жива екранізація серіалу знову стала лідером телеперегляду з 19,9 мільйонами переглядів. Хоча це трохи менше, ніж минулої неділі, але все ще значно перевершує всі інші телешоу на Netflix за цей період.

"Avatar: The Last Airbender" ще не досяг першості серед найпопулярніших серіалів стримінгового гіганта. До цього часу він набрав близько 40 мільйонів переглядів з 83 мільйонів, необхідних для випередження першого сезону "Відьмака", який наразі займає 10-е місце. Однак у нього є ще 91 день на це. Топ-три телешоу залишаються тими ж, хоча "Любов - це сліпо" та "Один день" помінялися місцями.

Фільм "Аватар" втратив свій лідерський статус на Netflix на користь "Коду 8: Частина II". Друга частина цього фільму, що вийшла 28 лютого, швидко посіла перше місце у списку англомовних стрічок з 20 мільйонами переглядів. Перша також потрапила до списку, зайнявши четверте місце з 7,8 мільйонами переглядів.



Стрічка "Моя вина" Тайлера Перрі, яка була лідером минулого тижня, цього разу опинилася на другому місці з вражаючими 18,5 мільйонами переглядів. "Космонавт", нещодавно презентований на Берлінському міжнародному кінофестивалі, дебютував на третьому місці з 8,8 мільйонами переглядів.

З огляду на наближення церемонії "Оскар", не дивно, що фільм "Товариство снігу" зберіг свою популярність у списку найуспішніших неангломовних стрічок вже дев'ятий тиждень поспіль.

Джерело: Deadline