Таня Гончаренко .11 января, 2022 8

Apple TV+ продлил "Утреннее шоу" на третий сезон, - сообщает Variety

Исполнительным продюсером будет Шарлотта Стаудт, работавшая над "Карточным домиком". В первых двух сезонах шоураннером выступала Керри Эрин, но в третьем сезоне она выступит в роли консультанта.

К своим ролям вернутся Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

"Я рада объединить усилия с Apple TV+ и "Утренним шоу". Актерский состав, возглавляемый феноменальными Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, действительно достоин, чтобы за него умереть. Керри, Мими и Майкл, а также команды Media Res, Hello Sunshine и Echo Films создали неотразимый мир, который одинаково восхитителен и провокационен". - прокомментировала Стаудт.

Напомним, сериал рассказывает о последствиях увольнения популярного ведущего по имени Митч (Стив Карелл) после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

Даты выхода продолжения пока нет.