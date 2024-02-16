sonyazhytkova .16 февраля, 2024 8

Вийшов перший трейлер до фільму "Sting", що обіцяє стати справжнім хітом серед любителів жахів у поєднанні з гумором.

Сюжет обертається навколо дівчинки на ім'я Шарлотта, яка відчуває себе покинотою батьками після народження нового малюка в сім'ї. Її самотність продовжується, навіть після спроб батька зблизитися з нею через їх спільне створення коміксу "Дівчина-Вовчиця".



Однієї бурної ночі у занедбану квартиру сім'ї в Нью-Йорку влітає об'єкт. Це виявляється яйцем, з якого вилуплюється не зовсім звичайний павук. Шарлотта найшла це створіння і дала йому ім'я Стінг, приручивши як нового улюбленця. Проте, з інтересом Шарлотти до Стінга зростає його розмір. Це означає більший апетит і він переходить від поїдання домашніх тварин до більшої здобичі. Родина Шарлотти та інші мешканці будинку опиняються в пастці з великим і голодним павуком. Шарлотта єдина, хто знає, як зупинити його і разом з родиною вони шукають спосіб врятуватися.

Це не найкращий момент мати арахнофобію. Окрім "Sting", в майбутньому вийде ще один жахливий фільм, "Відьма", де використовують реальних павуків. Ця стрічка розповість про будинок, який стає ареною для жахливих злочинних дій восьмилапих створінь. Також очікується ремейк "Арахнофобії" від Крістофера Ландона, режисера "Щасливого дня смерті" та "Фрікі".

Джерело: Мovieweb