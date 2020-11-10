Анастасия Лях .10 ноября, 2020 10

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Warner выплатит Джонни Деппу гонорар в полном размере за фильм «Фантастические звери 3», несмотря на увольнение.

Напомним, недавно студия попросила актера отказаться от роли антагониста Гриндельвальда. Причину руководство не озвучило, но очевидно, что основанием послужило решение суда, который признал правоту Эмбер Херд и газеты The Sun в деле о домашнем насилии со стороны Деппа. В Warner сменилось начальство, и новые боссы придерживаются политики максимального дистанцирования от каких-либо скандалов.

Тем не менее в финансовом плане Депп останется в плюсе. Согласно условиям контракта Warner выплатит актеру гонорар в полном размере, несмотря на то что тот успел сняться всего в одной сцене. О какой конкретно сумме идет речь, не уточняется.

В настоящее время студия ищет актера на замену. На днях в связи со случившейся потерей главного злодея она передвинула релиз третьей части с ноября 2021 на июль 2022.