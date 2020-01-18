Анастасия Лях .18 января, 2020 8

В заключительном эпизоде «Звездных войн» мог появиться главный антагонист франшизы Дарт Вейдер.

В Сети появились новые подробности сценария, написанного Колином Треворроу для девятого эпизода космической саги. В этой версии сюжета на помощь к Кайло Рену должен был прийти могущественный ситх Тор Валум, чтобы обучить Рена и подготовить к решающей битве с Рей. Финальным этапом тренировок должна была стать схватка с иллюзией Дарта Вейдера. Причем Кайло эту битву проиграл бы.