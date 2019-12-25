Анастасия Лях .25 декабря, 2019 3

Новость содержит спойлеры, так что если вы еще не успели сходить на фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход», воздержитесь от чтения.

Как известно, Люк Скайуокер умер еще в восьмом эпизоде («Последние джедаи»). Однако в девятом эпизоде он недолго появляется в виде призрака. На днях стало известно, что Хэмилл в финале космической саги сыграл не только Люка, но еще одного персонажа (появление которого, правда, тоже было недолгим).

Как сообщает ComicBook, актер также подарил голос инопланетянину Булио, который в одном из фрагментов сообщает главным героям, что в сердце Верховного порядка действует шпион, помогающий Сопротивлению.

Отметим, что это не первый опыт озвучания для Хэмилла. Актер хорошо известен как голос дисишного суперзлодея Джокера в мультфильмах и видеоиграх.