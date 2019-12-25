Анастасия Лях .25 декабря, 2019 6

Дж. Дж. Абрамс рассказал, что в финале космической саги силу джедая в себе обнаружила не только Рей. Режиссера цитирует издание Comic Book.

Если вы уже посмотрели девятый эпизод, то наверняка обратили внимание на сцену, в которой Финн (Джон Бойега) пытается сказать Рей (Дэйзи Ридли) что-то важное, но не успевает. Потом По (Оскар Айзек) интересуется у Финна, что тот собирался сказать, но Финн так и не признается.

По словам Абрамса, Финн вовсе не намеревался признаваться в любви или чем-то подобном. Он хотел рассказать Рей, что тоже ощущает в себе Силу, то есть является пусть и не таким сильным, как Рей, но тоже джедаем.