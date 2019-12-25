Дж. Дж. Абрамс рассказал, что в финале космической саги силу джедая в себе обнаружила не только Рей. Режиссера цитирует издание Comic Book.
Если вы уже посмотрели девятый эпизод, то наверняка обратили внимание на сцену, в которой Финн (Джон Бойега) пытается сказать Рей (Дэйзи Ридли)
По словам Абрамса, Финн вовсе не намеревался признаваться в любви или
Непонятно, почему Абрамс оставил эту информацию за кадром. Быть может, просто забыл вернуться к признанию Финна под конец сюжета. Или же оставил эту интригу для нового