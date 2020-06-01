Анастасия Лях .1 июня, 2020 6

Австралийский телеканал ABC сообщает, что поскольку эпидемия на континенте пошла на спад, в ближайшее время продолжится производство байопика про Элвиса Пресли, над которым работает режиссер Баз Лурман.

Напомним, съемки фильма были прерваны в марте. Причиной тому послужило распространение коронавируса. В частности, вирус был обнаружен у Тома Хэнкса, исполняющего роль менеджера рок-н-рольного короля, а также у супруги актера.

В настоящее время и Хэнкс, и его жена совершенно здоровы. То есть актер, надо полагать, в ближайшие недели вновь полетит в Австралию, чтобы продолжить сниматься. Также напомним, что роль самого Пресли закреплена за начинающим исполнителем Остином Батлером.

Релиз картины под названием «Элвис» намечен на 5 ноября 2021 года.