Анастасия Лях .3 марта, 2021 7

И это не шутка. Издание Deadline утверждает, что роль музыканта в предстоящей игровой биографической ленте исполнит обезьяна, созданная с помощью компьютерной графики.

Напомним, ранее стало известно, что в производство запускается байопик под названием «Лучший человек», посвященный певцу Робби Уильямсу и его тернистому пути к славе. В режиссерском кресле находится Майкл Грейси, постановщик мюзикла «Величайший шоумен». Еще тогда режиссер отметил, что намерен сделать экстраординарное кино, которое «взорвет зрителям мозг».

Что по этому поводу думает сам Робби Уильямс, пока не уточняется. Но известно, что музыкант вовлечен в творческий кинопроцесс. Съемки должны стартовать уже этим летом.