Таня Гончаренко .26 января, 2022 0

В новой экранизации комиксов DC "Бэтмен" не будет затрагиваться тема происхождения главного персонажа, - сообщают Esquire.

Режиссер картины Мэтт Ривз объяснил это следующим образом: "Мы видели это так много раз. Я знал, что не имеет смысла делать это еще раз".

Напомним, что история смерти Уэйнов и происхождения супергероя освещалась много раз в картинах разных режиссеров: Тима Бертона, "Бэтмен навсегда" Джоэла Шумахера, "Бэтмен: начало" Кристофера Нолана, "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" Зака Снайдера.

Не смотря на то, что ранее было снято множество картин о Бэтмене, Мэтт Ривз гордится своим видением истории этого супергероя: "Я чувствовал, что это лучшая версия, которую мы могли бы сделать, чтобы оправдать появление еще одного Бэтмена" - добавил постановщик.