Анастасия Лях .16 ноября, 2020 16

Студия Marvel не станет «воскрешать» актера с помощью компьютерной графики для съемок в сиквеле «Черной пантеры», сообщает Deadline, ссылаясь на слова вице-президента Marvel Studios Виктории Алонсо.

Напомним, Чедвик Боузман, исполнитель роли супергероя Черная пантера, скончался от рака в августе этого года. Актер не афишировал свою болезнь, так что для всех, включая руководство студии, трагедия стала печальной неожиданностью и большим ударом. С тех пор появились слухи, что Marvel намерена «воскресить» Боузмана с помощью компьютерной графики (как это делали с Кэрри Фишер для «Звездных войн» и Полом Уокером для седьмого «Форсажа»), чтобы в начальной сцене «Черной пантеры 2» показать, как его герой погибает.

Однако по словам Виктории Алонсо, никакого «воскрешения» не будет. Студия пока не знает, как именно придется повернуть сценарий сиквела, но компьютерной версии Боузмана в нем точно не будет. Виктория назвала скоропостижно ушедшего актера «выдающимся человеком» и отметила, что его исполнение Черной пантеры стало для компании «историческим моментом».

Напомним, что ранее также прошел слух, что наиболее вероятным вариантом выхода из сложившейся ситуации является передача костюма Черной пантеры Шури, технически подкованной и хулиганской сестре персонажа Чедвика Боузмана.