Как сообщает CinemaBlend, ссылаясь на слова постановщицы Пэтти Дженкинс, в сиквеле
Казалось бы, что здесь такого? Практически во всех кинокомиксах (в первую очередь в марвеловских, но и в дисишных тоже) есть одна или несколько сцен после титров. Однако, по словам Дженкинс, эта сцена настолько секретная, что ее даже не стали показывать критикам и журналистам во время первых
Напомним, продолжение сольника про воинственную амазонку Диану в исполнении Галь Гадот получило название «
В украинском прокате фильм стартует 16 декабря.