Анастасия Лях .11 декабря, 2020 5

Как сообщает CinemaBlend, ссылаясь на слова постановщицы Пэтти Дженкинс, в сиквеле «Чудо-женщины» есть очень важная и очень секретная сцена после финальных титров.

Казалось бы, что здесь такого? Практически во всех кинокомиксах (в первую очередь в марвеловских, но и в дисишных тоже) есть одна или несколько сцен после титров. Однако, по словам Дженкинс, эта сцена настолько секретная, что ее даже не стали показывать критикам и журналистам во время первых пресс-показов , дабы наверняка избежать спойлеров.

Напомним, продолжение сольника про воинственную амазонку Диану в исполнении Галь Гадот получило название « Чудо-женщина : 1984», так как события в нем разворачиваются в 1984 году. Главной героине и воскресшему из мертвых пилоту Стиву Тревору (Крис Пайн) противостоят антагонисты Гепарда (Кристен Уиг) и Максвелл Лорд (Педро Паскаль).

В украинском прокате фильм стартует 16 декабря.