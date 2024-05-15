sonyazhytkova .15 мая, 2024 8

Компанія Showtime підкинула інтригу, показавши фото зі зйомок нового сезону із підписом: "Ми знаємо, що ви страждаєте від голоду".

Зйомки третього сезону серіалу були відкладені через страйк сценаристів та акторів, тож його прем'єра перенесена на 2025 рік. Підготовчі роботи були зупинені в перший день страйку Спілки сценаристів у травні 2023 року, але письменницька група серіалу відновила роботу у вересні.

"Yellowjackets" розповідає історію групи підлітків, що потрапили в авіакатастрофу у 1996 році та наслідки цієї події через кілька років. Серіал здобув визнання глядачів після прем'єри у 2021 році, отримавши сім номінацій на премію "Примтайм Еммі", включаючи номінацію за кращий драматичний серіал.

У складі акторського ансамблю "Yellowjackets" у ролі підлітків 1996 року виступають Софі Нелісс, Джасмін Савой Браун, Софі Тетчер, Саманта Ханратті, Лів Хьюсон і Кортні Ітон. А їхні сучасні версії 2021 року зіграні Мелані Лінскі, Тоні Сайпресс, Джульєтт Льюїс, Крістіна Річчі, Лорен Емброуз та Сімон Кесселл.

Останній епізод "Yellowjackets" був показаний 28 травня 2023 року.

Джерело: Deadline