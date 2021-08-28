Анастасия Лях .28 августа, 2021 5

Кажется, кроссовер «Мстителей» и «Людей Икс» состоится гораздо раньше, чем ожидалось. Издание Comic Book утверждает, что в предстоящем сиквеле «Доктора Стрэнджа» появится один из центральных мутантов команды Икс.

Осторожно, дальше следует спойлер!

Этим мутантом будет сам профессор Икс, то есть Чарльз Ксавьер, которого предположительно сыграет Патрик Стюарт (не Джеймс МакЭвой). Напомним, что в 2020 году уже появлялась информация, что Стюарт встречался с боссами Marvel и обсуждал некий проект. Видимо, речь шла о «Докторе Стрэндже 2».

Comic Book пишет, что Ксавьер предстанет как член ордена Иллюминатов и что с ним придется столкнуться Алой ведьме в исполнении Элизабет Олсен. Студия, естественно, никак данный слух не комментирует.

Напомним, что сиквел получил название «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия». К главной роли вернется Бенедикт Камбербэтч. В режиссерском кресле находится Сэм Рэйми. Релиз запланирован на 25 марта 2022 года.