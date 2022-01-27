Анастасия Лях .27 января, 2022 1

В предстоящей экранизации дисишного комикса «Бэтгерл» один из персонажей будет трансгендером, сообщает Deadline.

Напомним, «Бэтгерл» — сольная история происхождения супергероини Барбары Гордон (Бэтгерл), дочери комиссара полиции Готэма Джима Гордона, которая равняется на своего кумира Бэтмена.

Известно, что главную роль исполнит звезда мюзикла «На высотах Нью-Йорка » Лесли Грейс. Комиссара сыграет Дж. К. Симмонс. К роли Бэтмена спустя тридцать лет вернется Майкл Китон. Брендан Фрейзер изобразит суперзлодея по прозвищу Светлячок.