В экранизации DC впервые появится трансгендерный персонаж
Анастасия Лях
.27 января, 2022
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На фото: Героини комикса "Бэтгерл"
В предстоящей экранизации дисишного комикса «Бэтгерл» один из персонажей будет трансгендером, сообщает Deadline.
Напомним, «Бэтгерл» — сольная история происхождения супергероини Барбары Гордон (Бэтгерл), дочери комиссара полиции Готэма Джима Гордона, которая равняется на своего кумира Бэтмена.
Известно, что главную роль исполнит звезда мюзикла «На высотах Нью-Йорка» Лесли Грейс. Комиссара сыграет Дж. К. Симмонс. К роли Бэтмена спустя тридцать лет вернется Майкл Китон. Брендан Фрейзер изобразит суперзлодея по прозвищу Светлячок.
Что касается трансгендерного персонажа, им будет Алисия Йео, лучшая подруга Барбары Гордон. Образ ее воплотит филиппино-американская актриса Айвори Акино, известная по роли трансгендерной активистки Сесилии Чанг в мини-сериале 2017 года «Когда мы восстанем». Сама Акино также является трансгендером.