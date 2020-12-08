Анастасия Лях .8 декабря, 2020 13

The Hollywood Reporter сообщает, что Warner и DC запустили в производство экранизацию комикса о Пластичном человеке. Но вместо героя-мужчины на экране будет супергероиня.

Сценаристкой проекта назначена Кэт Васко, которая ранее написала сценарий байопика про воздушную гимнастку 1920-х годов Лиллиан Лайтцель, роль которой должна была исполнить Марго Робби, однако производство фильма так и не стартовало.

В комиксах Пластичный человек — это член преступной группировки Патрик О’Брайан по прозвищу Угорь, который однажды во время ограбления ловит пулю и раненный падает в чан с химикатами, после чего получает сверхспособность быть человеком без костей.

Пока что известно лишь, что в экранизации место героя займет героиня. Подробности сюжета не раскрываются. Актриса на главную роль пока что не выбрана.