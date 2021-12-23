Анастасия Лях .23 декабря, 2021 5

Студия Warner обнародовала актерский состав предстоящей экранизации дисишного комикса «Бэтгерл», сообщает Comic Book.

Главную роль, как и было заявлено ранее, исполнит Лесли Грейс, известная по мюзиклу «На высотах Нью-Йорка ». То есть она воплотит образ Барбары Гордон, дочери комиссара Гордона, которая надевает костюм и становится супергероиней Бэтгерл. Комиссара полиции Готэма Джеймса Гордона изобразит Дж. К. Симмонс. Брендан Фрейзер сыграет центрального антагониста — суперзлодея Светлячка.

Также в касте значатся Джейкоб Скипио из комедийного экшена «Плохие парни навсегда» и Майкл Китон. Надо полагать, последний предстанет Бэтменом/ Брюсом Уэйном, роль которого исполнял в дилогии Тима Бертона в конце 80-х — начале 90-х .

Напомним, возвращение Китона к образу Бэтмена впервые было озвучено в рамках проекта «Флэш», в котором протагонист Барри Аллен столкнется с мультивселенной и несколькими версиями Бэтменов. Релиз «Флэша» запланирован на 4 ноября 2022.

Выход «Бэтгерл» также намечен на 2022 год, но пока что без точной даты и эксклюзивно на стриминге HBO Max, то есть без кинотеатрального проката.