Студия Warner обнародовала актерский состав предстоящей экранизации дисишного комикса «Бэтгерл», сообщает Comic Book.
Главную роль, как и было заявлено ранее, исполнит Лесли Грейс, известная по мюзиклу «На высотах
Также в касте значатся Джейкоб Скипио из комедийного экшена «Плохие парни навсегда» и Майкл Китон. Надо полагать, последний предстанет Бэтменом/ Брюсом Уэйном, роль которого исполнял в дилогии Тима Бертона в конце
Напомним, возвращение Китона к образу Бэтмена впервые было озвучено в рамках проекта «Флэш», в котором протагонист Барри Аллен столкнется с мультивселенной и несколькими версиями Бэтменов. Релиз «Флэша» запланирован на 4 ноября 2022.
Выход «Бэтгерл» также намечен на 2022 год, но пока что без точной даты и эксклюзивно на стриминге HBO Max, то есть без кинотеатрального проката.