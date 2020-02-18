Анастасия Лях .18 февраля, 2020 12

В предстоящей экранизации марвеловского комикса «Вечные» появится гей-пара , и нам даже покажут первый в истории MCU гомосексуальный поцелуй, сообщает Collider.

О поцелуе рассказал актер Хааз Слейман. Его персонаж — возлюбленный и законный супруг персонажа Брайана Тайри Генри. И у этих двоих по сюжету есть ребенок. Что касается героя Генри, его зовут Фастос, он — представитель бессмертной генномодифицированной расы суперлюдей, именуемой Вечные. Является оружейником, но не терпит войны, и поэтому взял себе прозвище Пацифист.

Напомним, в других ролях заняты Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Барри Кеоган. В режиссерском кресле находится Хлоя Чжао. Релиз намечен на 4 ноября этого года.