На фото: Гоблин-банкир из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Джоан Роулинг уже оскандалилась из-за трансфобных заявлений, а теперь еще и рискует прослыть антисемиткой.
Американский комик Джон Стюарт считает, что гоблины-банкиры из поттерианы — это карикатура на евреев. А именно, что персонажи, придуманные Джоан Роулинг, являются отсылкой к рисункам из книги 1903 года «Протоколы сионских мудрецов», содержащей стереотипную сатиру на еврейский народ.
При этом Стюарт подчеркивает, что ни в чем писательницу не обвиняет, а лишь провел аналогию.
Напомним, 1 января на стриминге HBO Max вышел юбилейный спецвыпуск поттерианы под названием «Возвращение в Хогвартс». Джоан Роулинг не пригласили поучаствовать в проекте из-за ее негативных высказываний в адрес трансгендеров.