Анастасия Лях .7 января, 2022 0

На фото: Гоблин-банкир из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Джоан Роулинг уже оскандалилась из-за трансфобных заявлений, а теперь еще и рискует прослыть антисемиткой.

Американский комик Джон Стюарт считает, что гоблины-банкиры из поттерианы — это карикатура на евреев. А именно, что персонажи, придуманные Джоан Роулинг, являются отсылкой к рисункам из книги 1903 года «Протоколы сионских мудрецов», содержащей стереотипную сатиру на еврейский народ.

При этом Стюарт подчеркивает, что ни в чем писательницу не обвиняет, а лишь провел аналогию.