Анастасия Лях .7 января, 2021 3

Каст игрового ремейка диснеевской «Русалочки» пополнился актрисой Номой Думезвени, которую совсем недавно можно было видеть в мини-сериале «Отыграть назад», где она сыграла адвокатессу персонажа Хью Гранта.

Как пишет Deadline, для Номы специально написали роль, которой не было в оригинальном мультфильме. Но что именно за героиня досталась актрисе, не раскрывается.

Напомним, русалочку Ариэль сыграет юная темнокожая певица Холли Бэйли. Образ ведьмы Урсулы достался комикессе Мелиссе МакКарти. Короля Тритона сыграет Хавьер Бардем, а принца Эрика — Джона Хауэр-Кинг . Аквафина и Джейкоб Трамбле подарят голоса чайке Скаттл и рыбке Флаундеру.

В режиссерском кресле находится Роб Маршалл, ранее снявший для Disney четвертую часть «Пиратов Карибского моря», а также сказочные мюзиклы «Чем дальше в лес…» и «Мэри Поппинс возвращается».