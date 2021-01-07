Каст игрового ремейка диснеевской «Русалочки» пополнился актрисой Номой Думезвени, которую совсем недавно можно было видеть в
Как пишет Deadline, для Номы специально написали роль, которой не было в оригинальном мультфильме. Но что именно за героиня досталась актрисе, не раскрывается.
Напомним, русалочку Ариэль сыграет юная темнокожая певица Холли Бэйли. Образ ведьмы Урсулы достался комикессе Мелиссе МакКарти. Короля Тритона сыграет Хавьер Бардем, а принца Эрика — Джона
В режиссерском кресле находится Роб Маршалл, ранее снявший для Disney четвертую часть «Пиратов Карибского моря», а также сказочные мюзиклы «Чем дальше в лес…» и «Мэри Поппинс возвращается».
Съемки, должные стартовать еще в начале 2020 года, были отложены