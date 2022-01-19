Таня Гончаренко .19 января, 2022 2

Российскую комедию "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли адаптируют для китайского рынка. Сообщается, что права на прозводство ремейка приобрела компания Alibaba Pictures.

Выход ремейка в Китае состоится в 2023-2024 годах. Деталей о сюжете адаптации пока нет. Также неизвестно, в каком месте будут разворачиваться события, поскольку действие оригинала происходит в деревне во времена Российской империи в 1860 году.

Ранее было известно, что права на производство своих версий этой истории приобрели и другие страны — Мексика, Индия, Южная Корея, Япония, Испания, Польша и Франция. Это произошло ещё в прошлом году.

Напомним, оригинальный фильм вышел в декабре 2019 года. Картина стала самой кассовой в истории российского проката и получила оценку 6,7 из 10 от пользователей портала IMDb.

По сюжету, молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему всё дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.