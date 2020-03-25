Анастасия Лях .25 марта, 2020 4

Администрации китайских кинотеатров, которые наконец-то постепенно возобновляют работу после нескольких месяцев карантина, пытаются вернуть публику в залы с помощью проверенных голливудских блокбастеров.

После вспышки коронавируса китайские кинотеатры, как известно, столкнулись с другой проблемой. Заведения открылись, но нового репертуара нет, поскольку голливудские студии перенесли все свои релизы из-за пандемии и всемирного карантина. К тому же публика по-прежнему боится ходить в общественные места.

Возвращать зрителей владельцы китайских кинотеатров будут с помощью больших кассовых хитов. Первым таким хитом стал «Гарри Поттер и философский камень». А теперь, как сообщает The Hollywood Reporter, киносети Поднебесной договорились с компанией Disney и выпустят в повторный прокат «Аватар» и все четыре части марвеловского комикса «Мстители».