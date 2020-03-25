Администрации китайских кинотеатров, которые
После вспышки коронавируса китайские кинотеатры, как известно, столкнулись с другой проблемой. Заведения открылись, но нового репертуара нет, поскольку голливудские студии перенесли все свои релизы
Возвращать зрителей владельцы китайских кинотеатров будут с помощью больших кассовых хитов. Первым таким хитом стал «Гарри Поттер и философский камень». А теперь, как сообщает The Hollywood Reporter, киносети Поднебесной договорились с компанией Disney и выпустят в повторный прокат «Аватар» и все четыре части марвеловского комикса «Мстители».