В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии MTV Movie and TV Awards 2021

Таня Гончаренко .19 мая, 2021 12

В ночь, с 16 на 17 мая в США провели ежегодную премию MTV Movie and TV Awards 2021. Hollywood Palladium, здание театра где проводилось мероприятие, в лучших традициях пандемии - посетило ограниченное количество гостей, а Миру выпал шанс увидеть побидетей с помощью онлайн трансляции.

В этом году звезды с неба снимал супергеройский телесериал "WandaVision".

Фанаты вселенной Marvel в восторге, 4 награды из 13 номинаций достались полюбившемуся телесериалу. Сам проект признан лучшим ТВ-шоу, Элизабет Олсен (Ванда) получила статуэтку за лучшую роль в телевизионном сериале, Кэтрин Хан (Агата) наградили как Лучшего злодея, но настоящий фурор произвело сражение между Вандой и Агатой, за что в их руках красовалась завершающая золотая статуэтка.

Кроме того, не менее популярный сериал "Бриджертоны" представлял Реге-Жан Пейдж (красачик-герцог) и был удостоен награды за потрясающую игру.

Чедвика Боузмана почтили статуэткой за лучшую роль в кино посмертно. Увы, драматическая кинолента "Ма Рейни: Мать блюза" стала последней в жизни актера, но вовсе не по значению.

Скарлет Йохансон не смогла лично посестить церемонию, потому награждалась по видеосвязи, где благодарила за признание ее "Лицом поколения".

"Лучшим фильмом года" назвали третью часть романтической комедии "Всем парням: С любовью".

Также, сразу 2 награды присвоил сериал "Сокол и Зимний солдат", а Гением комедии выбрали Сашу Барона Коэна.

Увы, не все кинозвезды лично прошлись по красной дорожке и благодарили за честь в видеобращении.