Актер Билли Портер, известный по сериалу «Поза», поделился с телеканалом CBS некоторыми подробностями предстоящего смелого переосмысления сказки про Золушку.
Портер рассказал, что сыграет
«Думаю, дети к этому готовы. Это родители отстают в прогрессивности взглядов. А дети подобные вещи принимают куда легче», — прокомментировал Портер.
Напомним, что роль короля закреплена за Пирсом Броснаном. В режиссерском кресле находится Кэй Кэннон, на счету которой сценарии к комедиям «Идеальный голос» и «В активном поиске». Релиз намечен на 2021 год, но точной даты пока нет.