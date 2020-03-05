Анастасия Лях .5 марта, 2020 5

Актер Билли Портер, известный по сериалу «Поза», поделился с телеканалом CBS некоторыми подробностями предстоящего смелого переосмысления сказки про Золушку.

Портер рассказал, что сыграет фею-крестную . Причем по задумке авторов это будет гендерно нейтральный, то есть бесполый персонаж. По словам актера, который аргументирует эксцентричное решение создателей экранизации «бесполостью магии», переосмысление классической феерии рассчитано на «новые поколения зрителей».

«Думаю, дети к этому готовы. Это родители отстают в прогрессивности взглядов. А дети подобные вещи принимают куда легче», — прокомментировал Портер.

Напомним, что роль короля закреплена за Пирсом Броснаном. В режиссерском кресле находится Кэй Кэннон, на счету которой сценарии к комедиям «Идеальный голос» и «В активном поиске». Релиз намечен на 2021 год, но точной даты пока нет.