Анастасия Лях .5 марта, 2020 0

По словам актера Кумэйла Нанджиани, в предстоящей экранизации марвеловского комикса «Вечные» будет традиционный болливудский танец с соответствующими движениями и массовкой, пишет Collider.

Напомним, «Вечные» — это история противостояния двух рас сверхлюдей, созданных на Земле инопланетной цивилизацией Целестиалов путем генетических экспериментов. Протагонисты Вечные, созданные красивыми, величественными, бессмертными, противостоят уродливым мутантам Девиантам. Эта многовековая война разворачивается за кулисами обычного человеческого существования. Причем Вечные, чтобы не выделяться среди людей, маскируются различными способами.

Нанджиани сыграл одного из Вечных, который живет под видом звезды болливудского кино. Видимо, в фильме мы увидим фрагмент из вымышленного фильма с его участием, где и отгремит индийский танец.

Релиз «Вечных» запланирован на ноябрь текущего года.