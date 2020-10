Анастасия Лях .5 октября, 2020 10

Предыдущие исполнители роли Питера Паркера Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд могут сняться в новом «Человеке-пауке» вместе с Томом Холландом, пишет We Got This Covered.

Ходят упрямые слухи, что в третьем фильме перезапущенной под крылом киностудии Marvel франшизы о Питере Паркере, которая стартовала картиной «Возвращение домой», мы увидим мультивселенную наподобие той, что была в оскароносном мультфильме « Человек-паук : Через вселенные». А это значит, что Питеров Паркеров будет несколько.

Издание утверждает, что на экран вернуться Спайдермены в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. В пользу слуха говорят два факта. Первый — в фильме « Человек-паук : Вдали от дома» к роли газетного редактора Джеймсона вернулся Дж. К. Симмонс из трилогии Сэма Рэйми. Второй — недавно стало известно, что в предстоящем триквеле появится Джейми Фокс, который вновь сыграет Электро, антагониста из фильма «Новый Человек-паук : Высокое напряжение».