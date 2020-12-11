Третий марвеловский
Сперва стало известно, что Доктор Стрэндж заменит Тони Старка на посту наставника Питера Паркера. Затем, что Джейми Фокс снова сыграет злодея Электро, которого играл в «Высоком напряжении». После в контексте сюжета о мультивселенной прошел слух, что Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд мелькнут в кадре как альтернативные версии Паркера. Потом — что Эмма Стоун вернется к роли Гвен Стейси, но только уже как
Издание Murphy’s Multiverse, ссылаясь на анонимные источники, утверждает, что в безымянном триквеле появится Сорвиголова и что сыграет его Чарли Кокс.
Напомним, Кокс играл слепого адвоката Мэтта Мердока (он же супергерой Сорвиголова) в сериале потокового сервиса Netflix, а затем еще в кроссовере «Защитники».
Релиз триквела намечен на 17 декабря 2021 года.