Анастасия Лях .11 декабря, 2020 3

Третий марвеловский «Человек-паук» с Томом Холландом в роли Питера Паркера, съемки которого недавно стартовали в Атланте, чуть ли не каждый день обрастает новостями и слухами.

Сперва стало известно, что Доктор Стрэндж заменит Тони Старка на посту наставника Питера Паркера. Затем, что Джейми Фокс снова сыграет злодея Электро, которого играл в «Высоком напряжении». После в контексте сюжета о мультивселенной прошел слух, что Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд мелькнут в кадре как альтернативные версии Паркера. Потом — что Эмма Стоун вернется к роли Гвен Стейси, но только уже как Гвен-паук . Вчера мы писали, что Альфред Молина вновь сыграет антагониста Отто Октавиуса, которого играл во втором фильме трилогии с Магуайром. А теперь еще и слух про Сорвиголову.

Издание Murphy’s Multiverse, ссылаясь на анонимные источники, утверждает, что в безымянном триквеле появится Сорвиголова и что сыграет его Чарли Кокс.

Напомним, Кокс играл слепого адвоката Мэтта Мердока (он же супергерой Сорвиголова) в сериале потокового сервиса Netflix, а затем еще в кроссовере «Защитники». Когда-то ходили слухи, что он появится во франшизе «Мстители», но этого не случилось.

Релиз триквела намечен на 17 декабря 2021 года.