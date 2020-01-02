Анастасия Лях .2 января, 2020 9

Режиссер перезапуска Джеймс Ганн подтвердил, что наряд Харли Квинн в новом фильме будет совершенно другим, пишет Comic Book.

Ранее о смене имиджа дисишной антигероини рассказала исполнительница роли Марго Робби. По словам актрисы, они с постановщиком и дизайнерами перебрали и перемерили всевозможные варианты, от костюма придворного шута до кожаного комбинезона. И в итоге остановились на том, который Марго понравился больше всего.

Естественно, какой именно это наряд, ни Робби, ни Ганн не уточнили.

Напомним, релиз нового «Отряда самоубийц» запланирован на 6 августа 2021 года.