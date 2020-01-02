Режиссер перезапуска Джеймс Ганн подтвердил, что наряд Харли Квинн в новом фильме будет совершенно другим, пишет Comic Book.
Ранее о смене имиджа дисишной антигероини рассказала исполнительница роли Марго Робби. По словам актрисы, они с постановщиком и дизайнерами перебрали и перемерили всевозможные варианты, от костюма придворного шута до кожаного комбинезона. И в итоге остановились на том, который Марго понравился больше всего.
Естественно, какой именно это наряд, ни Робби, ни Ганн не уточнили.
Напомним, релиз нового «Отряда самоубийц» запланирован на 6 августа 2021 года.
Зря. В "Отряде самоубийц" больше всего запомнили именно этот персонаж и во многом это заслуга удачно выбранного образа. Не стоит менять то, что хорошо работает.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую, кстати рекламы на сайте нету.
Спамить не надоело?