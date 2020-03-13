Анастасия Лях .13 марта, 2020 5

Актриса Мэйси Уильямс (Арья из «Игры престолов»), которая в предстоящей экранизации комикса «Новые мутанты» сыграла Волчицу, рассказала о романтической сюжетной линии между ЛГБТ-героинями .

В беседе с Entertainment Weekly Уильямс поделилась подробностями эмоциональной связи между Волчицей и Миражем (последнюю сыграла актриса Блю Хант, известная по сериалу «Первородные»). Обе супергероини обладают телепатическими способностями, и потому чувствуют друг друга на особенно глубоком уровне, что выливается в романтический интерес.

Однако Уильямс добавила, что любовь между Волчицей и Миражем не является ключевой в сюжете, и вообще создатели не стремились сделать на ней акцент.

Напомним, релиз «Новых мутантов» намечен на 2 апреля.