Таня Гончаренко .3 февраля, 2022 10

На фото: Актрисы "И просто так"

HBO Max сняли документалку о съемках сериала "И просто так", который является продолжением культового "Секса и города". Трейлер ленты вышел на Youtube-канале платформы.

В трейлер вошла групповая сцена с актерами и как можно заметить, в ней нет Криса Нота. Актера, который сыграл знаменитого Мистера Бига, вырезали из-за обвинений в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против него несколько женщин в декабре прошлого года.

По этой причине, документальный фильм будет сконцентрирован в основном на трех гланых героинях сериала: Саре Джессике Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис. Также, в ленте расскажется о новых персонажах и актерах, которые воплотили их на экране.