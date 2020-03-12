Анастасия Лях .12 марта, 2020 10

На фото: Фуриоса в исполнении Шарлиз Терон в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"

В производство запускается фильм-предыстория фантастического боевика «Безумный Макс: Дорога ярости», вышедшего в 2015 году.

Как пишет ComicBook, в приквеле появится молодая Фуриоса, которую в «Дороге ярости» сыграла Шарлиз Терон, однако в исполнении другой актрисы. Режиссер Джордж Миллер рассматривает на эту роль 27-летнюю британку Джоди Комер, известную телезрителям по сериалу «Убивая Еву».

Тома Харди, видимо, в новом проекте тоже не будет. Зато вместе с Комер на экране могут появиться Яхья Абдул-Матин II, известный по фильмам «Мы», «Аквамен» и сериалу «Хранители», а также звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден. Последний сыграет некоего Дементуса, у которого «лицо ангела с раной на лбу, зашитой блестящими скобами».