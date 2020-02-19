Анастасия Лях .19 февраля, 2020 6

На фото: Кадр из фильма "Святой" 1997

Как сообщает Variety, студия Paramount запустила в разработку новую версию фильма 1997 года выпуска «Святой», где главную роль исполнил Вэл Килмер.

В той картине Килмер сыграл неуловимого афериста и вора-наемника Саймона Темплара, умеющего виртуозно перевоплощаться и разыгрывать разные роли. Темплар — персонаж серии детективных романов британо-китайского писателя Лесли Чартериса. Собственно, Paramount намерена не столько переснять ленту 1997 года, сколько запустить новую франшизу с ярким главным героем, основанную на произведениях Чартериса.