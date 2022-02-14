Анастасия Лях .14 февраля, 2022 10

Бывшая журналистка Vanity Fair Джоанна Робинсон сообщила, что заполучила сенсационную инсайдерскую информацию: в производство запущена очередная трилогия по вселенной «Звездные войны».

Никаких деталей пока что нет. Как и официального подтверждения. По словам Робинсон, сюжет развернется вокруг ордена джедаев и станет прямым продолжением девятого эпизода «Звездные войны: Скайуокер. Восход», вышедшего в 2019 году. Это значит, что в продолжении могут вернуться персонажи Дэйзи Ридли, Джона Бойеги и Оскара Айзека.