Бывшая журналистка Vanity Fair Джоанна Робинсон сообщила, что заполучила сенсационную инсайдерскую информацию: в производство запущена очередная трилогия по вселенной «Звездные войны».

Никаких деталей пока что нет. Как и официального подтверждения. По словам Робинсон, сюжет развернется вокруг ордена джедаев и станет прямым продолжением девятого эпизода «Звездные войны: Скайуокер. Восход», вышедшего в 2019 году. Это значит, что в продолжении могут вернуться персонажи Дэйзи Ридли, Джона Бойеги и Оскара Айзека.

Также напомним, что Disney активно расширяет вселенную Джорджа Лукаса как на большом, так и на малом экранах. На телевидении это уже вышедшие сериалы «Мандалорец» и «Книга Бобы Фетта», а также готовящиеся к выходу «Оби-Ван Кеноби», «Асока» и «Андор». А для кинотеатров разрабатываются засекреченные полнометражные проекты, один из которых курирует Кевин Файги, а другой — Тайка Вайтити. Также в работе был полный метр «Эскадрилья „Изгой“» под руководством Пэтти Дженкинс, но его отменили.