Анастасия Лях .23 марта, 2020 10

Студия Sony, выпустившая «Венома» и готовящаяся выпустить «Морбиуса», продолжает расширять киновселенную «Человека-паука» .

Как сообщает The Illuminerdi, в разработку запущены проекты-ответвления , посвященные таким персонажам вселенной Питера Паркера, как Соло и Человек-волк .

Соло — это супергеройское прозвище оперативника ЦРУ по имени Джеймс Борн (по аналогии с Джейсоном Борном), который борется с террористами. Он является союзником Человека-паука , обладает исключительным интеллектом и умеет телепортироваться.

Человек-волк — это астронавт Джон Джеймсон, сын главного редактора газеты «The Daily Bugle» Джей Джоны Джеймсона. Во время космической мисси обнаружил загадочный камень неизвестного происхождения, из которого сделал себе амулет. Этот камень превратил его в мутанта. В комиксах Человек-волк был и врагом, и союзником Питера Паркера.

Оба проекта находятся на ранней стадии производства, так что ни сценаристы, ни режиссеры, ни кастинг, ни сроки и релизы пока неизвестны.