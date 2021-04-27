Анастасия Лях .27 апреля, 2021 7

The Hollywood Reporter сообщает, что студии Disney/ Marvel запустили в производство четвертый фильм франшизы «Капитан Америка» («Первый мститель»).

И сюжет, и режиссер, и исполнитель главной роли пока что держатся в секрете. Известно лишь, что над сценарием поработают Малкольм Спеллман и Далан Муссон, авторы сериала «Сокол и Зимний солдат».

На возвращение Стива Роджерса в исполнении Криса Эванса вряд ли стоит рассчитывать. Скорее всего, костюм Кэпа примерит другой персонаж и соответственно другой актер. Отметим, что в упомянутом сериале Сокол (Энтони Маки), которому Роджерс завещал свой щит, не смог справиться с ношей и ответственностью и передал щит правительству, а то в свое очередь объявило новым Капитаном Америка заслуженного ветерана военной службы Джона Уокера, который оказался не совсем тем героем, которого ждал и в котором нуждался народ.