Теперь официально: Netflix дал зеленый свет продолжению супергеройского боевика «Старая гвардия», который в 2020 году стал в рамках стриминга большим хитом.
Напомним, основанный на серии комиксов издательства Image Comics фильм рассказывал о бессмертных воинах, которые живут на Земле тысячи лет и сражаются со злом. Режиссером оригинала выступила Джина
О сюжете продолжения пока ничего неизвестно. Но сообщается, что к своим ролям вернутся Шарлиз Терон, Маттиас Шонартс, Чиветел Эджиофор, Кики Лэйн и Лука Маринелли. Сроки производства не уточняются.