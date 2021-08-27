Анастасия Лях .27 августа, 2021 9

Теперь официально: Netflix дал зеленый свет продолжению супергеройского боевика «Старая гвардия», который в 2020 году стал в рамках стриминга большим хитом.

Напомним, основанный на серии комиксов издательства Image Comics фильм рассказывал о бессмертных воинах, которые живут на Земле тысячи лет и сражаются со злом. Режиссером оригинала выступила Джина Принс-Байтвуд . Постановкой сиквела займется Виктория Махони, работавшая над сериалами «Страна Лавкрафта», «Ты», «Утреннее шоу», а также известная по инди-драме «Крик в небеса» с Зои Кравиц. Махони была вторым режиссером на проекте «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

О сюжете продолжения пока ничего неизвестно. Но сообщается, что к своим ролям вернутся Шарлиз Терон, Маттиас Шонартс, Чиветел Эджиофор, Кики Лэйн и Лука Маринелли. Сроки производства не уточняются.