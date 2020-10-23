Анастасия Лях .23 октября, 2020 6

Зак Снайдер продолжает дразнить фанатов новостями с фронта режиссерской версии «Лиги справедливости», которая готовится к релизу спустя четыре года после выхода прокатной версии Джосса Уидона.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в варианте Снайдера появится антагонист Джокер в исполнении Джареда Лето. Напомним, эту роль актер исполнял в хулиганском кинокомиксе «Отряд самоубийц». Эпизодическим или полноценным будет его появление, не уточняется.

Напомним, главным злодеем выступит Дарксайд (в версии Уидона это был Степной волк). Для режиссерской версии Снайдер использует не только отснятый ранее материал, оставшийся на полу монтажной, но и совершенно новый, для съемок которого некоторые актеры опять вернутся на площадку (в частности, Бен Аффлек, Галь Гадот и Рэй Фишер).

Также сообщается, что рядом с Акваменом (Джейсон Момоа) предстанет его подводная возлюбленная в лице Эмбер Херд, которая фигурировала в сольнике про Артура Карри, но отсутствовала в прокатной «Лиге справедливости».

Производство режиссерской версии, которая будет состоять из четырех частей, обойдется в 70 миллионов долларов. Ее релиз состоится на потоковом сервисе HBO Max в 2021 году.