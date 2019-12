Анастасия Лях .22 декабря, 2019 2

Кто-то слил синопсис предстоящего «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сайт We Got This Covered его опубликовал.

Ранее любые сюжетные детали новой экранизации хранились в секрете. Режиссер Мэтт Ривз лишь отмечал, что фильм будет снят в детективном жанре и стилистике нуара, то есть Брюс Уэйн будет расследовать некое преступление в качестве сыщика.

Теперь же мы имеем подтверждение: картина действительно будет детективом, а не экшеном. По сюжету в Готэме будут выбирать нового мэра. Но в ходе предвыборной кампании кто-то будет убивать кандидатов одного за другим. Бэтмену придется выяснить, кто стоит за политическими убийствами.

Релиз фильма запланирован на 24 июня 2021 года.