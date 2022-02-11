Таня Гончаренко .11 февраля, 2022 5

Наконец, после долгих интриг, студия Amazon решила показать как будет выглядеть их сериал по "Властелину колец" Джона Толкина под названием "Кольца власти".

Фото, на которых можно разглядеть ключевых персонажей, опубликовал журнал Vanity Fair . Планируется, что в скорем времени - уже 14 февраля, мы увидим трейлер проекта.

Напомним, действие сериала развернется за тысячи лет до событий из книг Дж. Р. Р. Толкина и фильмов Питера Джексона по вселенной "Властелина колец".

Предположительно, стоимость пяти сезонов сериала перевалит за миллиард долларов. Такие вложения обусловлены тем, что владелец корпорации Amazon Джефф Безос обожает творчество Джона Толкина. Проект будет основан на дополнительных произведениях, углубляющих представление о мире Средиземья.

Премьера "Властелин колец: Кольца Власти" состоится на Amazon Prime Video 2 сентября.