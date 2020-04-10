Анастасия Лях .10 апреля, 2020 0

Надо полагать, все, кто хотел, уже давно посмотрели фильм «Мстители: Финал», так что не будет непростительным спойлером сказать, что героиня Скарлетт Йоханссон погибла в этой картине.

Напомним, смерть Наташа Романова (Черная вдова) приняла добровольно. Она и Клинт Бартон (Соколиный глаз) должны были заполучить один из Камней бесконечности, а именно Камень души. А чтобы получить Камень души, нужно было отдать какую-нибудь душу взамен. Бартон и Романова некоторое время спорили, поскольку каждый хотел пожертвовать собой, но в итоге Наташа, зная, что у Клинта жена и дети, бросилась со скалы.

На днях в Твиттере появился видеоролик, демонстрирующий альтернативную сцену смерти героини Йоханссон. Видимо, создатели фильма точно знали, что по сюжету Черная вдова должна умереть, но не знали наверняка, как именно провернуть ее гибель, чтобы было драматично и эффектно. И сняли несколько вариантов. Вернее, первым как раз был вариант из Твиттера, но он не понравился братьям Руссо, и они его пересняли.

В этом варианте Бартон и Романова, прибывшие за Камнем души, сражаются с воинами Таноса. Наташа получает ранение, затем еще одно. Ценой собственной жизни спасает товарища, и затем раненная падает со скалы.