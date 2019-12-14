Анастасия Лях .14 декабря, 2019 11

Если хотите оставаться в полном неведении, воздержитесь от дальнейшего чтения.

Организации, которые присваивают фильмам прокатные рейтинги в разных странах, проспойлерили некоторые сюжетные повороты предстоящего блокбастера «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Так, к примеру, британский Совет по классификации фильмов допустил в описании картины такие вот фразы: «бои с использованием фантастического оружия демонстрируют ранения и кровь», «лицо одного из персонажей оказывается расплавлено фантастической энергией», «девушка стоит посреди арены в окружении врагов, которыми руководит смеющийся демоническим смехом предводитель».

А шведский кинематографический департамент, также присваивающий фильмам прокатные рейтинги, написал, что «страшный человек высасывает из людей жизненную энергию».

Напомним, на экраны девятый эпизод космической саги выходит 19 декабря.