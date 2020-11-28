Анастасия Лях .28 ноября, 2020 2

В продолжении культового романтического экшена с Томом Крузом в роли виртуозного пилота, которое из-за пандемии пока что не добралось до экранов, не будет ни единого компьютерного эффекта.

Об этом в интервью Men’s Journal рассказал актер Майлз Теллер, сыгравший в сиквеле пилота-новобранца , которого обучает Пит «Мэверик» Митчелл (персонаж Круза) и который является сыном Ника «Гуся» Брэдшоу, погибшего в первом фильме. По словам Теллера, режиссер картины Джозеф Косински захотел, чтобы все трюки выполнялись вживую, и полностью отказался от использования зеленого экрана.

Надо полагать, эту идею всецело поддержал Том Круз, известный своею страстью к самостоятельному выполнению сложных и зачастую смертельно опасных трюков на съемочных площадках.