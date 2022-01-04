Таня Гончаренко .4 января, 2022 11

В юбилейном выпуске созданном в честь 20-летия "Гарри Поттера" студия Warner Bros. и стриминг HBO Max допустили киноляп.

В спецэпизоде под названием "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который вышел 1 января, фанаты и актеры поттерианы обнаружили ошибки.

В частности, вместо детского фото Эммы Уотсон, которая сыграла Гермиону, показали снимок маленькой девочки, которой оказалась другая актриса Эмма Робертс.

В спецвыпуске также перепутали имена актёров-близнецов Джеймса и Оливера Фелпсов, которые играли в "Гарри Поттере" братьев Уизли.

На эту ошибку указал сам актер Оливер Фелпс, который опубликовал скриншот в своем Инстаграм с подписью: "Я думаю, что после всех наших шалостей за эти годы кто-то решил отомстить".

Под постом оставил комментарий Мэттью Льюис, сыгравший Нэвилла Долгопупса: "Это действительно смешно! Чувак! ВТФ?! Хаха".

Со стороны студии Warner Bros. или представителей HBO Max пока что не поступало каких-либо комментариев. Ожидается, что они исправят эту проблему.